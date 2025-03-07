Американская торговая палата в РФ готовит доклад о снятии санкций

Американская торговая палата в РФ готовит рекомендации для правительства США по снятию санкций, сообщил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии