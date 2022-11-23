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Возбуждено уголовное дело на водителя КАМАЗа, сбившего насмерть девушку в Перми

Возбуждено уголовное дело на водителя КАМАЗа, сбившего насмерть девушку в Перми

 От полученных травм 24-летняя девушка скончалась в карете скорой помощи. В Перми возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего водителя КАМАЗа, который сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России в Пермском крае.

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