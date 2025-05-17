«Путин победил, Зеленский - неудачник»: мир признал ультимативное доминирование России на переговорах

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Комментарии
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Александр Хорошко
Путин сам предложил Зеленскому встретится в в Турции поговорить о мире, но сам и не приехал. Что сосцал?
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7 час.
Ингерман Ланская
хахланацист, тебя Русские ещё не отправили в навоз? недоработка! ....готовься удобрить чернозём.
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5 час.
Валерий Мязин
Он просто умный, и наркотиков не принимает.
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1 час.
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