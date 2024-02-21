«Они сделали это, чтобы сорвать интервью», — Карлсон признался, что до встречи с Путиным за ним следили спецслужбы США

Такер Карлсон (Tucker Carlson), как считают пользователи всего мира, сделал большое дело, когда затеял провести откровенный разговор с Владимиром Владимировичем Путиным и показать президента РФ настоящим и открытым.
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