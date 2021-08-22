За сутки в России подтверждено 20 564 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1661 2 Санкт-Петербург 1481 3 Московская область 1184 4 Свердловская область 522 5 Нижегородская область 498 6 Ростовская область 487 7 Пермский край 477 8 Воронежская область 465 9 Красноярский край 444 10 Самарская область 440 11 Иркутская область 399 12 Омская область 389 13 Челябинская область 380 14 Республика Крым 361 15 Ставропольский край 351 16 Волгоградская область 350 17 Оренбургская область 349 18 Хабаровский край 309 19 Республика Башкортостан 295 20 Ульяновская область 291 21 Астраханская область 289 22 Архангельская область 267 23 Алтайский край 267 24 Тюменская область 262 25 Республика Коми 257 26 Краснодарский край 257 27 Саратовская область 246 28 Приморский край 241 29 Пензенская область 234 30 Забайкальский край 233 31 Севастополь 226 32 Вологодская область 224 33 Ленинградская область 224 34 Удмуртская Республика 221 35 Липецкая область 219 36 Тверская область 214 37 Ярославская область 195 38 Республика Дагестан 191 39 Владимирская область 189 40 Курская область 186 41 Мурманская область 183 42 Брянская область 183 43 Калининградская область 180 44 Кемеровская область 180 45 Новосибирская область 177 46 Республика Карелия 173 47 Чеченская Республика 165 48 Республика Хакасия 161 49 Ханты-Мансийский автономный округ 158 50 Республика Саха (Якутия) 145 51 Белгородская область 142 52 Амурская область 134 53 Курганская область 132 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 127 55 Смоленская область 127 56 Ивановская область 127 57 Тульская область 126 58 Новгородская область 121 59 Калужская область 120 60 Рязанская область 120 61 Костромская область 118 62 Кировская область 118 63 Томская область 111 64 Республика Калмыкия 102 65 Республика Бурятия 102 66 Псковская область 100 67 Сахалинская область 99 68 Орловская область 99 69 Республика Тыва 97 70 Тамбовская область 90 71 Кабардино-Балкарская Республика 89 72 Республика Чувашия 77 73 Республика Северная Осетия-Алания 73 74 Республика Ингушетия 71 75 Республика Мордовия 70 76 Республика Марий Эл 62 77 Республика Адыгея 57 78 Камчатский край 51 79 Карачаево-Черкесская Республика 50 80 Республика Татарстан 50 81 Еврейская автономная область 44 82 Республика Алтай 30 83 Магаданская область 26 84 Ненецкий автономный округ 11 85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.