Александр Беглов и Александр Бельский посадили липы в Юсуповском саду

В общегородской День благоустройства убирать улицы осеннего Петербурга вышли тысячи жителей. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский также участвовали в субботнике в историческом Юсуповском саду в Адмиралтейском районе.