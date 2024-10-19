Александр Беглов и Александр Бельский посадили липы в Юсуповском саду

В общегородской День благоустройства убирать улицы осеннего Петербурга вышли тысячи жителей. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский также участвовали в субботнике в историческом Юсуповском саду в Адмиралтейском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии