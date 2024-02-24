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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Венгры заблокировали совместное заявление органов ЕС на 2-летие СВО

Венгры заблокировали совместное заявление органов ЕС на 2-летие СВО

  Будапешт продолжает вставлять палки в колеса европейским русофобам. Стало известно, что 23 февраля Венгрия не позволила странам-участницам ЕС подписать совместное заявление по случаю 2-летия с момента старта российской СВО на украинской территории.

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Комментарии
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Tania Еременко
Если бы венгры были во всём последовательны, то им можно было бы доверять.
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17 час.
Е Ва
они последовательны в своем интересе, было бы хорошо если бы и мы были такими, но у нас вериги в виде наших &quot;друзей&quot;
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11 час.

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