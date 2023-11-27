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МО Чехии: в стране увеличат выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ

МО Чехии: в стране увеличат выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что республика почти исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов, но собирается компенсировать это увеличением числа экспортных лицензий частным фирмам, передает информационное агентство ЧTK.

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