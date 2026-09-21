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Мерц назвал катастрофой результаты ХДС на земельных выборах

Мерц назвал катастрофой результаты ХДС на земельных выборах

ХДС Фридриха Мерца набрал 4,9% голосов и не прошел в парламент Мекленбурга — Передней Померании. Лидером голосования стала АдГ с 38,2%, а канцлер назвал результат своей партии катастрофой.

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