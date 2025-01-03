Снимался голым с Ивлеевой, а теперь покоряет Голливуд: кто такой Марк Эдельштейн

Американское издание The New York Times включило 22-летнего российского актера Марка Эдельштейна в список самых стильных людей этого года, наравне с такими звездами как Зендея, Ариана Гранде, Деми Мур и другими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии