Смертность от туберкулёза снизилась на 83% за последние 5 лет в Алматы

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Алматы стабильная, передаёт inАlmaty.kz. Как рассказала на брифинге региональной службы коммуникаций директор центра фтизиопульмонологии города Жанар Сапиева, за последние десять лет показатель заболеваемости снизился на 60,5%, а смертность – на 82,7%.
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