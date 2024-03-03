Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

84 подписчика

Смертность от туберкулёза снизилась на 83% за последние 5 лет в Алматы

Смертность от туберкулёза снизилась на 83% за последние 5 лет в Алматы

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Алматы стабильная, передаёт inАlmaty.kz. Как рассказала на брифинге региональной службы коммуникаций директор центра фтизиопульмонологии города Жанар Сапиева, за последние десять лет показатель заболеваемости снизился на 60,5%, а смертность – на 82,7%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх