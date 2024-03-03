Смертность от туберкулёза снизилась на 83% за последние 5 лет в Алматы

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Алматы стабильная, передаёт inАlmaty.kz. Как рассказала на брифинге региональной службы коммуникаций директор центра фтизиопульмонологии города Жанар Сапиева, за последние десять лет показатель заболеваемости снизился на 60,5%, а смертность – на 82,7%.