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Мусорный полигон прекратит работу в Киржачском районе

Мусорный полигон прекратит работу в Киржачском районе

Власти назвали причины закрытия мусорного полигона во Владимирской области.Мусорный полигон в Киржачском районе Владимирской области вскоре прекратит работу.

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