Политолог Блохин назвал нереалистичным заявление Херша о планах Трампа на Крым

Политолог-американист Константин Блохин оценил заявление американского журналиста Сеймура Херша о планах президента США Дональда Трампа признать Крым частью России и превратить полуостров в элитный курорт мирового уровня.
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