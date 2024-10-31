Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который вводит запрет на рекламу услуг тарологов. Об сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов.

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