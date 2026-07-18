Лантратова обратилась в ООН после террористических ударов ВСУ по регионам России

Петр Ковалев/ТАСС Российская сторона направила очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека организации Ванессе Фрезье после атак ВСУ на три региона.
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