Москвича, пришедшего на Красную площадь с козой, арестовали на 5 суток

Галина

И что дальше?.... Пожурили и отпустили?.... И где же наш закон?... Спит?....А чего эти чуреки разгуливают по Красной площади с животными, нашим с собаками не разрешают, а тут с козами.... Шикарно.... Значит для наших русских закон существует, а для нерусей закон не писан.... Гнать всех нарушающих законы из страны по полной программе, Думу тоже.... Дума изображает свою деятельность только перед выборами...... Дальше все понятно.... Уработались, а потом 4 года будут отдыхать на Канарах........