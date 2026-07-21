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Газета.ру

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Москвича, пришедшего на Красную площадь с козой, арестовали на 5 суток

Москвича, пришедшего на Красную площадь с козой, арестовали на 5 суток

Жителя Москвы арестовали на пять суток после прогулки с козой по Красной площади. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А получать паспорт гражданина РФ с бараном ещё никто не приходил?
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1 м.
Галина
И что дальше?.... Пожурили и отпустили?.... И где же наш закон?... Спит?....А чего эти чуреки разгуливают по Красной площади с животными, нашим с собаками не разрешают, а тут с  козами.... Шикарно.... Значит для наших русских закон существует, а для нерусей  закон не писан....  Гнать всех нарушающих законы из страны по полной программе, Думу тоже.... Дума  изображает свою деятельность только перед выборами...... Дальше все понятно.... Уработались, а потом 4 года будут отдыхать на Канарах........
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1 м.