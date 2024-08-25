В Музее Победы на Поклонной горе завершился фестиваль "Творчество молодых"

Сегодня в Музее Победы на Поклонной горе состоялся заключительный гала-концерт фестиваля "Творчество молодых", который собрал лучших молодых исполнителей в жанре фолк из России и Беларуси.
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