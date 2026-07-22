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Царьград

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«Лето с футбольным мячом»: 22 команды вышли в финал в Самаре

«Лето с футбольным мячом»: 22 команды вышли в финал в Самаре

В Самаре подведены итоги районных этапов турнира среди дворовых и школьных команд «Лето с футбольным мячом».

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