Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

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