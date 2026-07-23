Россиянам напомнили о льготах на билеты на самолеты и поезда

Российским туристам напомнили о льготах на билеты на самолеты и поезда до места отпуска. Об этом в беседе с Russia Today (RT) рассказал депутат Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
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