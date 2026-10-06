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Никитин провёл заседание штаба по ликвидации последствий атаки БЭК на танкер

Никитин провёл заседание штаба по ликвидации последствий атаки БЭК на танкер

Министр транспорта России Андрей Никитин провёл заседание штаба по ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров (БЭК) на танкер у побережья Чёрного моря.

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