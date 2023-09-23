Военное обозрение

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Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в сдаче интересов армянского народа, полиция применила силу к демонстрантам

Наиболее массовая за всё последнее время акция протеста прошла в Ереване. В центре города собрались десятки тысяч человек, которые выдвигали требование об отправке Никола Пашиняна в отставку.

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