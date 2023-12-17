Дизайнер показал концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля

Концепт Tesla Cybertruck в виде спортивного электромобиля / © Rob3rtdesign Прежде всего в глаза бросается обновленный передний бампер, широкие передние и задние крылья и задний сплиттер (аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище и, соответственно, создания разрежения под ним).