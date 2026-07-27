CENTCOM: ВМС США остановили 17 иранских судов с 14 июля

ВМС США, начиная с 14 июля, перехватили 17 торговых судов, связанных с Ираном, как сообщил CENTCOM. Эта мера была предпринята в рамках вновь начатой морской блокады для обеспечения соблюдения ограничений на транспорты, связанные с Ираном.