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Царьград

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CENTCOM: ВМС США остановили 17 иранских судов с 14 июля

CENTCOM: ВМС США остановили 17 иранских судов с 14 июля

ВМС США, начиная с 14 июля, перехватили 17 торговых судов, связанных с Ираном, как сообщил CENTCOM. Эта мера была предпринята в рамках вновь начатой морской блокады для обеспечения соблюдения ограничений на транспорты, связанные с Ираном.

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