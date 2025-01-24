Европейская мафия бессмертна и неподсудна, потому что другой власти там нет Бессменный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен явно воодушевилась тем фактом, что правдоруб Илон Маск только что в очередной раз опустивший канцлера ФРГ Шольца, коего он обозвал «олухом», никак не комментирует её бурную деятельность.
В Брюсселе воруют всё!
Комментарии
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Алексей Сафронов
Очень похоже, как обворовывание России без зазрения совести происходило при мерзавцах Горби и Елькине. Несмотря на это, они до сих пор не осуждены высшей российской властью, а алкашу-елькину даже построили музей посвященный этому государственному преступнику.
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11 час.
Алексей Сафронов
...ага, "мелкие воришки" типа Шуры Балабанова😁
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11 час.
Юрий Золотарев
Пускай гинекологиня ковыряется в том, в чём ей полагается по специальности!! И НЕХРЕН ей, дуре, делать в ПОЛИТИКЕ! Правильно сказал про нее Затулин: "В этой голове /Урсулы/ нет ни вопросов, ни ответов!".
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6 час.
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