В Севастополе откроется первый в стране музей, посвящённый истории новых регионов России. В этом году на территории нового Херсонеса примет первых посетителей экспозиция площадью 12 000 квадратных метров, которая расскажет о летописи Крыма и Новороссии.
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