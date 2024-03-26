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Вести Севастополь

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Первый в стране музей, посвящённый истории новых регионов России

В Севастополе откроется первый в стране музей, посвящённый истории новых регионов России. В этом году на территории нового Херсонеса примет первых посетителей экспозиция площадью 12 000 квадратных метров, которая расскажет о летописи Крыма и Новороссии.

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