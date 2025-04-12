Почему люди перестают заниматься сексом

Большинство супружеских пар на определённой стадии теряют интерес к сексу и любым его проявлениям. Для галочки это может «списываться» на усталость от работы, частые стрессы там же, на детей, занятость по дому и прочее.
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