Журнал «Профиль»

13 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    "Борзота", - через "край"!!!Вашингтон: решени...
  • Анатолий Федоров
    Фраза: "Что касается внешних угроз, то Россия предпримет все необходимые меры в случае попыток нарушить территориальн...Путин указал на п...
  • Briz Bazelik
    Считаю, - пока этот "обдолбанный колхоз" не ответит НА ВСЕ НАШИ ВОПРОСЫ об этой диверсии - НЕ ПРИСТУПАТЬ К ЕГО РЕМОНТ...Путин назвал запр...

Минпромторг готов убрать Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг готов убрать Nissan из списка параллельного импорта

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) РФ заявили, что готовы убрать Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет в том случае, если в России на надлежащем уровне наладят послепродажное обслуживание автомобилей бренда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх