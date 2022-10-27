Минпромторг готов убрать Nissan из списка параллельного импорта

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) РФ заявили, что готовы убрать Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет в том случае, если в России на надлежащем уровне наладят послепродажное обслуживание автомобилей бренда.
В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) РФ заявили, что готовы убрать Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет в том случае, если в России на надлежащем уровне наладят послепродажное обслуживание автомобилей бренда.
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