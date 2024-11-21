Орлов: «Написал Овечкину после травмы, спросил, как он. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением об успехах своего бывшего партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина в текущем розыгрыше НХЛ, а также прокомментировал его травму в матче с «Ютой» (6:2).
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