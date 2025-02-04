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Все пенсионеры в России получат повышенные выплаты в феврале

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что все получатели страховой пенсии в России до 25 февраля получат проиндексированные выплаты, передает ТАСС.

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