Украинцев призвали собирать FPV-дроны прямо у себя дома

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, обещавший «армию дронов», но обещание так и не выполнил, похоже, нашёл способ выкрутиться из неудобной ситуации с воровством бюджетных средств на БПЛА.
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