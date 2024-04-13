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Что ждать от матча «Краснодар» — «Зенит»: рассказывает комментатор «Матч ТВ»

Что ждать от матча «Краснодар» — «Зенит»: рассказывает комментатор «Матч ТВ»

Интрига в чемпионате России может закончиться уже в субботу. Эдуард Сперцян («Краснодар», слева) против Нуралы Алипа («Зенит»), фото: Официальный сайт РПЛВ чемпионате России по футболу 13 апреля пройдет сразу несколько важных для турнирной таблицы игр.

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