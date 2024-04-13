Интрига в чемпионате России может закончиться уже в субботу. Эдуард Сперцян («Краснодар», слева) против Нуралы Алипа («Зенит»), фото: Официальный сайт РПЛВ чемпионате России по футболу 13 апреля пройдет сразу несколько важных для турнирной таблицы игр.