Администрация Байдена приказала скрывать информацию о мигрантах в США

Бывший сотрудник пограничной службы США сектора Сан-Диего Аарон Хайтке, отвечающий за безопасность почти тысячи миль границы, заявил, что администрация президента Джо Байдена намеренно скрывала продолжающийся миграционный кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии