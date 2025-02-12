Airtel заключает контракт с Nokia для расширения устройств фиксированного беспроводного доступа 5G в Индии

Компания Bharti Airtel заключила контракт с Nokia и Qualcomm с целью расширения решений 5G для фиксированного беспроводного доступа (FWA) и Wi-Fi, чтобы обеспечить миллионы пользователей по всей Индии доступом к высокоскоростному интернету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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