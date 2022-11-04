Сейчас самое время обрезать плодовые и кустарники: сокодвижение остановилось и можно безопасно сделать правильную санитарную обработку

Сейчас подходящее время для обрезки плодовых деревьев и кустарников: сокодвижение прекратилось, и можно проводить надлежащую санитарную обработку.
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