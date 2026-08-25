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Титов о «Спартаке»: «По тому, как бежит в атаку, ему нет равных в РПЛ. Вперед быстро вылетают не 1-2 игрока, а 4-5 – и так же стремительно возвращаются назад»

Егор Титов назвал «Спартак» лучшим в РПЛ в переходе из обороны в атаку. – По тому, как эта команда бежит в атаку, ей, пожалуй, сейчас нет равных в РПЛ.

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