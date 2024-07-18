Упавшие деревья, поврежденные авто и крыши. Последствия грозового фронта в Могилевской области.

Фото Минэнерго15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Упавшие деревья, поврежденные авто и крыши, погибшие. В Могилевском областном управлении МЧС рассказали о последствиях прохождения грозового фронта, передает БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии