Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского

Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) раскритиковал журналиста Александра Невзорова*, предпринимателя Михаила Ходорковского*, а также других уехавших из России релокантов.
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