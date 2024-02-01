Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского

Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) раскритиковал журналиста Александра Невзорова*, предпринимателя Михаила Ходорковского*, а также других уехавших из России релокантов.