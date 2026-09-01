Оценки за поведение и маркировка детского питания: нововведения сентября для родителей

С 1 сентября в России вступает в силу целый ряд нововведений, которые затрагивают школы, медицину и торговлю.
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