"Росэлектроника" начала поставки комплексов борьбы с БПЛА "Серп-ВС6"

Холдинг "Росэлектроника", входящий в государственную корпорацию "Ростех", начал поставки новейших комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Серп-ВС6", заявил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.