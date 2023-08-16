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"Росэлектроника" начала поставки комплексов борьбы с БПЛА "Серп-ВС6"

"Росэлектроника" начала поставки комплексов борьбы с БПЛА "Серп-ВС6"

Холдинг "Росэлектроника", входящий в государственную корпорацию "Ростех", начал поставки новейших комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Серп-ВС6", заявил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.

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