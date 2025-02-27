В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

Отказ США поддержать совместное заявление Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающее действия России на Украине неудивителен, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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