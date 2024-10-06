Цели ответного удара России призадумались

А Александр24 Помните, как Путин в сирийской операции обещал уничтожать аэродромы, с которых вылетали самолёты для бомбёжки объектов в Сирии? И чем кончилось? Да ничем. Как говорится - кот Васька слушает, да ест. И таких случаев было много ( сколько было нарисовано "красных линий" и чего?). Вот поэтому Запад, небезосновательно, и считает слова Путина блефом.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Баран Зе и помышлять о ЯО не должен , не имеет ни какого права , и разрешения и о грязных бомбах тоже , поскольку не долетят , а вот ответка на сей раз будет точная и именно по нему и его сброду однозначно . Ему самое время в прядки начинать играть