Автор: Михаил Зубов Шольц пригласил в Берлин тех, кому может прилететь первым Канцлер Германии Шольц перед встречей контактной группы по Украине в Рамштайне срочно пригласил в Берлин президента Франции Макрона и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Цели ответного удара России призадумались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Помните, как Путин в сирийской операции обещал уничтожать аэродромы, с которых вылетали самолёты для бомбёжки объектов в Сирии? И чем кончилось? Да ничем. Как говорится - кот Васька слушает, да ест. И таких случаев было много ( сколько было нарисовано "красных линий" и чего?). Вот поэтому Запад, небезосновательно, и считает слова Путина блефом.
Ответить
7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Баран Зе и помышлять о ЯО не должен , не имеет ни какого права , и разрешения и о грязных бомбах тоже , поскольку не долетят , а вот ответка на сей раз будет точная и именно по нему и его сброду однозначно . Ему самое время в прядки начинать играть
Ответить
3 час.
Аркадий Цыганов
Стертый любой город на Западе, в ответ после их ракетного удара, отрезвит всех.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии