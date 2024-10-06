Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Аркадий Цыганов
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Цели ответного удара России призадумались

Цели ответного удара России призадумались

Автор: Михаил Зубов Шольц пригласил в Берлин тех, кому может прилететь первым Канцлер Германии Шольц перед встречей контактной группы по Украине в Рамштайне срочно пригласил в Берлин президента Франции Макрона и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Комментарии
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А
Александр24
Помните, как Путин в сирийской операции обещал уничтожать аэродромы, с которых вылетали самолёты для бомбёжки объектов в Сирии? И чем кончилось? Да ничем. Как говорится - кот Васька слушает, да ест. И таких случаев было много ( сколько было нарисовано &quot;красных линий&quot; и чего?).  Вот поэтому Запад, небезосновательно, и считает слова Путина блефом.
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7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Баран Зе и помышлять о ЯО не должен , не имеет ни  какого права , и разрешения и о грязных бомбах тоже , поскольку не долетят , а вот ответка на сей раз будет точная и именно по нему и его сброду однозначно . Ему самое время в прядки начинать играть
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3 час.
Аркадий Цыганов
Стертый любой город на Западе, в ответ после их ракетного удара, отрезвит всех.
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1 час.

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