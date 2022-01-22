Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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После афганского провала США будут брать реванш «Стингерами» на Украине

После афганского провала США будут брать реванш «Стингерами» на Украине

Американские ПЗРК Киеву готовы поставлять страны Балтии Светлана Гомзикова Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Юрий Кнутов Соединенные Штаты все-таки разрешили своим союзникам по НАТО поставлять на Украину оружие американского производства.

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