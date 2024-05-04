Вывезли меня на пустырь и бросили, а ведь дружили с детского сада

Глубокое заблуждение проецировать детскую дружбу на всю оставшуюся жизнь. Можно только приятельствовать, а настоящая дружба, как и настоящая любовь, очень штучная вещь.

А

Александр24

Ваши последние слова в комментарии полностью соответствуют моему убеждению, что поведение, характер, да и вся судьба человека зависит только от внутреннего стержня, заложенного в нас высшими силами, и этот стержень никак не зависит от воспитания в семье, генов и т.п. внешних факторов. Если внутри дерьмо, то его можно только чуть замаскировать, покрыв "глазурью", но внутренняя сущность дерьма при этом никак не изменится.