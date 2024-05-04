ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Вывезли меня на пустырь и бросили, а ведь дружили с детского сада

Вывезли меня на пустырь и бросили, а ведь дружили с детского сада

Мы переехали в большой город своей компанией. Я, Женька, Ромка, Васька. Думали, что если в школе мы все вместе дружили, то и в институте продолжим.

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Комментарии
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Александр24
Глубокое заблуждение проецировать детскую дружбу на всю оставшуюся жизнь. Можно только приятельствовать, а настоящая дружба, как и настоящая любовь, очень штучная вещь.
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13 час.
А
Александр24
Ваши последние слова в комментарии полностью соответствуют моему убеждению, что поведение, характер, да и вся судьба человека зависит только от внутреннего стержня, заложенного в нас высшими силами, и этот стержень никак не зависит от воспитания в семье, генов и т.п. внешних факторов. Если внутри дерьмо, то его можно только чуть замаскировать, покрыв &quot;глазурью&quot;, но внутренняя сущность дерьма при этом никак не изменится.
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13 час.
Вера Федорова
Совершенно верно.
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10 час.

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