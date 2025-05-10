Однажды вечером. В то время, когда всего лишь в нескольких километрах в городах Кавказских Минеральных Вод бушевала непогода, Пятигорск наслаждался необычайно тёплым вечером.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Однажды вечером. В то время, когда всего лишь в нескольких километрах в городах Кавказских Минеральных Вод бушевала непогода, Пятигорск наслаждался необычайно тёплым вечером.