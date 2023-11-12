Организована проверка после смертельного ДТП с поездом и грузовиком в Приангарье

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после жесткого столкновения поезда с грузовиком в Иркутской области, в результате которого погибли три человека.
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