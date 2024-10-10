Мария Багреева: 3,8 тыс. централизованных закупок провели в Москве за 8 лет

Столичный департамент по конкурентной политике за 8 лет провел больше 3.8 тыс. централизованных закупок для органов исполнительной власти города и их подведомственных учреждениях, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.