Мария Багреева: 3,8 тыс. централизованных закупок провели в Москве за 8 лет

Столичный департамент по конкурентной политике за 8 лет провел больше 3.8 тыс. централизованных закупок для органов исполнительной власти города и их подведомственных учреждениях, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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