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Известная телеведущая резко ответила хейтерам после победы над раком

Известная телеведущая резко ответила хейтерам после победы над раком

После успешного лечения рака Мария Гладких столкнулась с критикой в соцсетях. Некоторые пользователи посчитали ее чрезмерно оптимистичной и упрекнули в том, что она слишком много говорит о собственных переживаниях, пишет Super.

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