Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Р

Руслан

Что это за писанина, со смеху умереть можно, как бы понятно что мир тесен как первый канал, прополитичен, но для каких тупых это написано?! Как тащили и дербанили так и тащат, только теперь официально в Китай, Россия продана поделена, а теперь скоро будет зачищена от русских, и заселена рабами по сговорчивей, неграми ,узбеками... Геноцид полным ходом, вот и думайте за какую команду играет наш президент...