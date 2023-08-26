Спички - не игрушка

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Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Головокружительная европейская жажда российских ресурсов: Каким был пир, и почему он закончился

Вспомним ту пору, когда Европа, подобно паразиту, крепко цеплялась за российские ресурсы, всасывая их и питаясь на протяжении долгих десятилетий.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Истина!
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10 час.
Р
Руслан
Что это за писанина, со смеху умереть можно, как бы понятно что мир тесен как первый канал, прополитичен, но для каких тупых это написано?! Как тащили и дербанили так и тащат, только теперь официально в Китай, Россия продана поделена, а теперь скоро будет зачищена от русских, и заселена рабами по сговорчивей, неграми ,узбеками... Геноцид полным ходом, вот и думайте за какую команду играет наш президент...
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8 час.
Валерий Вадимов
тоже хотел написать...за копейки теперь китаю продают..а они гейропе за рубль..кого обманываем-себя?когда уже эта нефть и газ закончатся..и выявится истинное лицо россии,тогда посмотрим на что она способна
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7 час.

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