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Татар-информ

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Число предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» выросло почти на 40%

Число предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» выросло почти на 40%

По итогам первого полугодия 2026 года в национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировались более 3,6 тыс.

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